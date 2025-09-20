Más Información

Rayados vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

Rayados vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

F1: Max Verstappen firma la 'pole' en el caos de Azerbaiyán, donde Sainz sale segundo

F1: Max Verstappen firma la 'pole' en el caos de Azerbaiyán, donde Sainz sale segundo

¿Quién es Alegna González, la marchista que forma parte de la Marina y ganó medalla de plata en Tokio?

¿Quién es Alegna González, la marchista que forma parte de la Marina y ganó medalla de plata en Tokio?

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 9 del Apertura 2025, HOY, sábado 20 de septiembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 9 del Apertura 2025, HOY, sábado 20 de septiembre

Valiente, histórico luchador mexicano pierde la máscara ante Esfinge en el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

Valiente, histórico luchador mexicano pierde la máscara ante Esfinge en el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

Este sábado continúa la actividad de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la con cuatro partidos atractivos, donde destacan las participaciones de tres de los cuatro equipos grandes.

El primero de los partidos será la visita del Querétaro a los Tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo con aspiraciones distintas. Mientras los Gallos no quieren quedarse relegados en el fondo de la tabla, los dirigidos por Jaime Lozano buscan un triunfo que los meta a zona de clasificación directa.

Lee también

A partir de las 19:00 horas habrá triple cartelera de equipos grandes. Pumas será el primero en entrar en acción con la visita de los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, en lo que será una de las grandes pruebas para Efraín Juárez esta temporada. Un triunfo podría hacer que Universidad Nacional desplace a los regiomontanos en la zona de clasificación directa.

Minutos más tarde, el Guadalajara continúa con su seguidilla de rivales de jerarquía tras Cruz Azul y América al recibir al actual campeón Toluca en el estadio Akron.

Finalmente, el platillo principal lo protagonizan Monterrey, que apunta a convertirse en líder del torneo, y el América. En una reedición de la final del Apertura 2024, vuelven a enfrentarse en el Gigante de Acero.

A continuación, les presentamos los detalles de cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 9 DEL APERTURA 2025?

Pachuca vs Querétaro

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: FOX y Caliente TV

Pumas vs Tigres

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

Chivas vs Toluca

  • Hora: 19:07 horas
  • Transmisión: Amazon Prime

Monterrey vs América

  • Hora: 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5 y TUDN

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS