Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 9 del Apertura 2025, HOY, sábado 20 de septiembre

Este sábado continúa la actividad de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destacan las participaciones de tres de los cuatro equipos grandes.

El primero de los partidos será la visita del Querétaro a los Tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo con aspiraciones distintas. Mientras los Gallos no quieren quedarse relegados en el fondo de la tabla, los dirigidos por Jaime Lozano buscan un triunfo que los meta a zona de clasificación directa.

A partir de las 19:00 horas habrá triple cartelera de equipos grandes. Pumas será el primero en entrar en acción con la visita de los Tigres en el estadio Olímpico Universitario, en lo que será una de las grandes pruebas para Efraín Juárez esta temporada. Un triunfo podría hacer que Universidad Nacional desplace a los regiomontanos en la zona de clasificación directa.

Minutos más tarde, el Guadalajara continúa con su seguidilla de rivales de jerarquía tras Cruz Azul y América al recibir al actual campeón Toluca en el estadio Akron.

Finalmente, el platillo principal lo protagonizan Monterrey, que apunta a convertirse en líder del torneo, y el América. En una reedición de la final del Apertura 2024, vuelven a enfrentarse en el Gigante de Acero.

A continuación, les presentamos los detalles de cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 9 DEL APERTURA 2025?

Pachuca vs Querétaro

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX y Caliente TV

Pumas vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Chivas vs Toluca

Hora: 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

Monterrey vs América

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5 y TUDN

