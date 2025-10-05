Liga MX: Pumas vs Chivas – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

Los Pumas y las Chivas se ven las caras este domingo 5 de octubre, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los auriazules y los rojiblancos protagonizarán un encuentro de alto voltaje sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Ambos clubes tienen la necesidad de ganar para poder afianzarse en la zona del Play-In y no irse rezagando en los últimos lugares de la tabla general.

De momento, el equipo de Efraín Juárez marcha en la décima posición de la clasificación, con 13 puntos, tras tres victorias, cuatros empates y cuatro derrotas.

Sin embargo, ya suma tres encuentros consecutivos sin conocer el triunfo, ya que empató con Tigres (1-1) y cayó ante FC Juárez (3-1) y América (4-1).

Por su parte, el conjunto de Gabriel Milito se encuentra un escalón por encima, es decir, en el noveno lugar, con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas.

A diferencia de su rival, los rojiblancos van en ascenso, luego de que comenzaron el Apertura 2025 con más dudas que certezas y sólo sumaron un triunfo en las seis primeras fechas.

Ahora, el Rebaño apenas tiene un descalabro en sus últimos cinco compromisos y ha podido sumar 10 de los 15 puntos disputados.

Por tal motivo, para los dos equipos es indispensable quedarse con los tres puntos para subir lugares y estar más cerca de asegurar su presencia en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Cabe resaltar que los Pumas cuentan con una desventaja en el tema estadístico, ya que acumulan siete derrotas en sus 10 últimos duelos directos con las Chivas, en Liga MX.

Aunque, como locales, han podido defender CU que se ha convertido en una fortaleza cuando reciben al Rebaño.

En las 10 últimas visitas de los rojiblancos a los auriazules, apenas los han podido derrotar en dos ocasiones.

También es importante mencionar que los Pumas ya tienen tres es juegos en fila sin poder derrotar a las Chivas, con saldo de un empate y dos derrotas, sin importar el inmueble en donde jueguen.

Hoy, los Felinos y el Rebaño volverán a enfrentarse, en un duelo que promete sacar chispas por la necesidad de ambos clubes de ganar.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Chivas