Liga MX: Puebla vs Toluca EN VIVO - Jornada 4 del Clausura 2026 - HOY, viernes 30 de enero

Mientras la noche cae en el Estadio Cuauhtémoc, la “Franja” de Puebla y los “Diablos Rojos” de Toluca abrirán el telón de la Jornada 4 del Clausura 2026. Ahí, el vigente bicampeón del futbol mexicano buscará proteger su paso invicto en el torneo.

Por un lado, la escuadra dirigida por Antonio “Turco” Mohamed ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con siete puntos, después de hilar dos victorias y un empate en las primeras fechas del actual certamen. A Toluca solo lo separan dos puntos del liderato rojiblanco, ya que Chivas suma tres victorias consecutivas.

En contraste, Puebla se encuentra hasta el catorceavo lugar de la tabla general. Si bien consiguió una victoria ante de Mazatlán —el equipo sotanero del torneo— pesan las dos derrotas en las que cayó ante Atlas y Cruz Azul.

Cabe recordar que la última vez que Puebla y Toluca se enfrentaron fue en la Jornada 3 de un no tan lejano Clausura 2025. Pese a que el encuentro terminó en un empate, lo cierto es que los “Diablos Rojos” guardan un dominio sobre su rival.

Especialmente porque la última vez que “La Franja” pudo darle un golpe al bicampeón escarlata fue hace casi tres años, cuando ganó gracias a un solitario gol (0-1) de Guillermo Martínez. Sin embargo, en el Estadio Cuauhtémoc no ha ganado desde el Apertura 2021. En aquel entonces, Christian Tabó cobró desde los once pasos y le dio la victoria a Puebla.

Con el contexto presente sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Cuauhtémoc en Puebla de Zaragoza.

Así luce el Estadio Cuauhtémoc para el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 entre Puebla y Toluca - Foto: Imago7

Minuto a minuto de Puebla vs Toluca; HOY, viernes 30 de enero

El partido de Puebla contra Toluca en el Estadio Cuauhtémoc podrá verse a través de la señal de FOX One, FOX y Azteca 7, así como el minuto a minuto a través de EL UNIVERSAL Deportes.

Universal Deportes 07:03 PM Rueda el balón en el Estadio Cuauhtémoc.

El profe da el silbatazo y comienzan los primero 45’⏱️ de este intenso encuentro en el Cuauhtémoc‼️



Que se escuche a todo los Reales 💎 apoyando al Pueblota 🔝, este partido lo hacemos todos juntos 👊🏻 ➡️ https://t.co/dA9oHXGt7E#MásAcciónMásDiversión #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/ir1crjjEdH — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 31, 2026

Universal Deportes 07:00 PM Así se vive el ambiente previo al partido de Puebla contra Toluca.

¡APOYO PARA LA FRANJA! ⚽🎽



Así la afición de Puebla previo a ingresar a la cancha del Estadio Cuauhtémoc 🙌🏻 pic.twitter.com/FMb39K8fQe — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 31, 2026

Universal Deportes 06:23 PM Éstas son las alineaciones de Toluca y Puebla para el encuentro de la Jornada 6 del Clausura 2026

El profe ya mandó la lista 🗣️ y elige a estos XI Enfranjados que se van echar el tiro por el 🔵⚪️.



Este partido es en nivel Dios desde el arranque y dejando el bofe 🥵 en la cancha 🔥#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/QsdQwO67CU — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 31, 2026

Universal Deportes 05:53 PM Así luce el Estadio Cuauhtémoc, a poco más de una hora para que suene el silbatazo inicial en el partido.