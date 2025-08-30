Más Información

Liga MX: León vs Querétaro – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

La ‘maldición’ del América vs Pachuca se repite; la afición, a sufrir de nuevo en un choque entre Águilas y Tuzos

Raúl Jiménez alcanza impresionante récord en la Premier League; es el primer mexicano en lograrlo

América jugará el partido contra Pachuca a puerta cerrada; las redes sociales reaccionaron con los mejores MEMES

VIDEO: Doblete histórico de João Neves con el PSG; el portugués marcó dos goles de chilena en el mismo partido

León y Querétaro abren la actividad de la jornada sabatina del futbol mexicano, sobre la cancha del estadio Nou Camp.

La Fiera y los Gallos Blancos se enfrentan en su duelo correspondiente a la séptima fecha del de la Liga MX.

Los Esmeraldas tratarán de quedarse con la victoria y con los tres puntos, con el objetivo de afianzarse en la zona de los boletos por el Play-In y acercarse a la de la Liguilla directa.

Por su parte, el conjunto queretano intentará salir del fondo de la tabla general para mantener vivas sus esperanzas de acceder a la fiesta grande de nuestro balompié nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto del León vs Querétaro

