Liga MX: Horarios y transmisión para ver EN VIVO los partidos del Apertura 2025, HOY 25 de octubre

La Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX sigue su curso, ahora con la cartelera sabatina, donde se espera los duelos sean igual de emocionantes que los del viernes por la noche.

Esta decimocuarta fecha del torneo arrancó con locura en la frontera del país, donde los Bravos de Juárez y Puebla regalaron una lluvia de goles, al empatar 4-4. Después de este duelo, América visitó al Mazatlán, en un juego que estuvo por convertirse en pesadilla para las Águilas que lo iban perdiendo, pero apareció Brian Rodríguez al 89 para empatar el juego 2-2.

Para este sábado se estarán jugando un total de cuatro juegos. Las acciones arrancan con el duelo de Tigres frente los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario en punto de las 17:00 horas del centro de México.

Alegría, 𝒉𝒐𝒚 𝒋𝒖𝒆𝒈𝒂 𝑳𝒂 𝑼. pic.twitter.com/8VqpEoW0cq — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 25, 2025

En punto de las 18:00 horas, hay duelo felino, entre el León y los Pumas de la UNAM, ambas escuadras llegan con la misión de ganar para seguir pensando en el Play-In, por lo que se espera un buen duelo.

Uno de los duelos más atractivos de este fin de semana es el Clásico Tapatío. Chivas recibe en el Estadio Akron a los Rojinegros del Atlas, en una edición más de este pasional juego en el que los rojiblancos quieren la victoria para seguir peleando por un lugar en Liguilla directa; los tres puntos para los Zorros también son vitales en su búsqueda por un lugar en Play-In.

Cruz Azul le hace los honores a los Rayados del Monterrey, otro duelo que promete mucho. En este caso, ambas escuadras ya tienen su boleto para la siguiente fase del torneo.

Horarios y canales para ver partidos de la Jornada 14 HOY

Tigres vs Xolos de Tijuana

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

León vs Pumas UNAM

Horarios: 18:00 horas

Transmisión: Caliente TV

Chivas vs Atlas

Horario: 18:07 horas

Transmisión: Prime Video

Cruz Azul vs Monterrey