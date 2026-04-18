Liga MX: Horarios y canales para ver la Jornada 15 del Clausura 2026; HOY, sábado 18 de abril

En el futbol mexicano, el cierre de la fase regular se aproxima. Este sábado, 18 de abril, continuará la Jornada 15 del Clausura 2026 con seis partidos, entre los que destaca el enfrentamiento que tendrán las Águilas del América con los Diablos Rojos de Toluca.

Por otra parte, la Máquina de Cruz Azul jugará para reencontrarse con el triunfo ante los Xolos de Tijuana, quienes —en la pasada fecha del torneo— vivieron el regreso de Gilberto Mora a las canchas, después de una larga ausencia de tres meses.

Asimismo, los rojiblancos de Chivas se enfrentarán a Puebla con el deseo de sumar un triunfo que les permita conservar su liderato en el actual certamen.

Cabe destacar que, de los seis partidos que se jugarán este sábado, cuatro se transmitirán por televisión abierta.

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Chivas en partido, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Liga MX?

Sábado, 18 de abril

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Canal 5 .

vs | 17:00 horas | Transmisión por la señal de , y . Necaxa vs Tigres | 17:00 horas | Transmisión por la señal de Claro Sports , ViX Premium , Pluto TV y Azteca 7 .

vs | 17:00 horas | Transmisión por la señal de , , y . Monterrey vs Pachuca | 19:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Canal 5 .

vs | 19:05 horas | Transmisión por la señal de , y . Chivas vs Puebla | 19:07 horas | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video .

vs | 19:07 horas | Transmisión por la señal de . Club León vs FC Juárez | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX .

vs FC | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . América vs Toluca | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

*Horarios en tiempo del centro de México.

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