Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 4 de octubre

Este sábado continúa la actividad de la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos de alto voltaje, en particular los últimos dos, los cuales serán transmitidos por televisión abierta.

La temporada regular se acerca a su final y los equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla general, algunos otros para evitar caer a la zona de Play-In o quedar fuera de zona de clasificación.

El primer partido del día será en La Corregidora con el choque entre los Gallos Blancos del Querétaro y el Puebla, ambos en el fondo de la tabla de posiciones.

Más tarde, el León recibe al Toluca mientras que, a la misma hora, en el Volcán los Tigres recibirán al Cruz Azul en el partido más atractivo de este sábado en una batalla por los primeros lugares.

Finalmente, el América enfrentará a Santos Laguna en el estadio Ciudad de los Deportes. A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 12 DE LA LIGA MX ESTE SÁBADO?

Querétaro vs Puebla

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX, Caliente TV

León vs Toluca

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX, Caliente TV

Tigres vs Cruz Azul

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

América vs Santos Laguna

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

