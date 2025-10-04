Más Información

Tom Brady recibirá millones de dólares por jugar en Arabia Saudita: esta es la cantidad que le pagarán

Tom Brady recibirá millones de dólares por jugar en Arabia Saudita: esta es la cantidad que le pagarán

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 4 de octubre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este sábado 4 de octubre

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Hay billete de lotería conmemorativo en honor a atletas de México 68

Hay billete de lotería conmemorativo en honor a atletas de México 68

Los “otros mexicanos” a lucir en la Postemporada de MLB; Randy Arozarena encabeza la lista

Los “otros mexicanos” a lucir en la Postemporada de MLB; Randy Arozarena encabeza la lista

Este sábado continúa la actividad de la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la con cuatro partidos de alto voltaje, en particular los últimos dos, los cuales serán transmitidos por televisión abierta.

La temporada regular se acerca a su final y los equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla general, algunos otros para evitar caer a la zona de Play-In o quedar fuera de zona de clasificación.

Lee también

El primer partido del día será en La Corregidora con el choque entre los Gallos Blancos del Querétaro y el Puebla, ambos en el fondo de la tabla de posiciones.

Más tarde, el León recibe al Toluca mientras que, a la misma hora, en el Volcán los Tigres recibirán al Cruz Azul en el partido más atractivo de este sábado en una batalla por los primeros lugares.

Finalmente, el América enfrentará a Santos Laguna en el estadio Ciudad de los Deportes. A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

Lee también

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 12 DE LA LIGA MX ESTE SÁBADO?

Querétaro vs Puebla

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: FOX, Caliente TV

León vs Toluca

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX, Caliente TV

Tigres vs Cruz Azul

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

América vs Santos Laguna

  • Hora: 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS