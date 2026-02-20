Una nueva fecha del Clausura 2026 arranca este viernes. La jornada 7 del actual torneo de la Liga MX tendrá una doble cartelera para este inicio de fin de semana, en la que aparece el América como mayor atractivo.

Lo positivo de este arranque de jornada es que ambos duelos serán televisados de forma gratuita en TV Abierta.

Las acciones del viernes arrancan con un interesante duelo, el cual protagonizan los Tigres y el Pachuca. Los felinos reciben a los Tuzos en el Estadio Universitario en punto de las 19:00 horas del centro de México.

Este encuentro entre regiomontanos e hidalguenses promete regalar grandes emociones a sus respetivas aficiones. Los universitarios perdieron 2-1 frente Cruz Azul, por lo que tienen urgencia por ganar; mientras que los de la Bella Airosa también ganaron su juego pasado (2-0) ante los Bravos de Juárez.

Una vez finalizado este encuentro, Puebla le hace los honores al América en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:06 horas. Aquí la balanza se inclina hacia el lado azulcrema, aunque los poblanos buscarán incomodar lo más que se pueda.

La Franja viene de recibir un gran golpe, luego de haber dejado escapar la victoria frente los Pumas en la fecha pasada. El cuadro camotero vencía 2-1 a los del Pedregal en el medio tiempo, pero para la segunda parte no pudieron contener a la ofensiva felina que le dio la vuelta para terminar ganando 2-3.

América llega entre rumores de tener un "vestidor roto" por los recientes comentarios de Henry Martín hacia André Jardine, así como de la respuesta del brasileño a a su capitán. Además, también sufrieron un duro revés al caer por la mínima frente Chivas en el Clásico Nacional.

Aunque en el papel las Águilas son favoritas, la irregularidad del plantel azulcrema podría generar una que otra duda sobre si lograrán sacar los tres puntos en su visita a Puebla.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Liga MX HOY?

Tigres vs Pachuca

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7

Puebla vs América