Miguel Herrera se lanza contra Javier Aguirre: "No me encanta cómo juegan sus equipos"

El debut de México en la Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca, con un duelo ante Sudáfrica que ha generado gran expectativa entre la afición, la cual espera un triunfo del equipo de Javier Aguirre.

En esta cuenta regresiva y ante la actualidad del equipo nacional, varias voces se han levantado para compartir su pronóstico sobre el destino del Tricolor, que deberá aprovechar la localía para lograr una participación histórica en el torneo de la FIFA.

Una de las últimas personalidades que se han pronunciado sobre la proyección de México es Miguel Herrera, extécnico de Costa Rica, quien no consiguió avanzar al certamen al quedar eliminado en la última etapa de la eliminatoria de la Concacaf.

Herrera, quien espera la oportunidad de volver al banquillo, sorprendió al lanzar un fuerte comentario sobre Aguirre y afirmó que no le gusta la forma en que juegan sus equipos.

"A mí me encanta Javier Aguirre como técnico, pero no congeniamos con la idea de juego. A mí no me gusta cómo juegan sus equipos. Ese estilo no me gusta. Me encanta como entrenador, porque tiene una clara convicción de lo que hace. Sus equipos saben perfectamente lo que hacen dentro de la cancha. No olvidan lo que Javier pide y lo que trabaja".

Sin importar esas diferencias en la idea de juego, Miguel aseguró que la Seleccón Mexicana tendrá una buena actuación.

"Estoy seguro de que Javier va a hacer un buen trabajo en preparar a la selección. Después les tocará a los muchachos demostrarlo en la cancha. No va a ser un Mundial fácil, (aunque) tendremos la localía, eso es un gran apoyo. Esperemos que la selección haga un gran papel", finalizó.