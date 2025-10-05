Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 12 del Apertura 2025; hoy, domingo 5 de octubre

Este domingo, la Jornada 12 del Apertura 2025 cerrará con dos partidos: Pumas recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Monterrey visitará a Tijuana en el Estadio Caliente.

Por un lado, los auriazules saltarán a la cancha con la urgencia de una victoria. El duelo ante los rojiblancos definirá su futuro, ya que será una lucha directa por un lugar en la zona de Play-In. Pumas necesita salir de su mala racha, especialmente tras caer en el Clásico Capitalino ante las “Águilas” del América.

En contraste, el “Rebaño Sagrado” ha ido en ascenso. Pese a que los acompañó un inicio turbulento, la victoria en el Clásico de México —durante la octava fecha del torneo— los impulsó para despertar.

Este es el duelo más llamativo de la agenda dominical. Sin embargo, el día terminará cuando los “Xolos” de Tijuana reciban a los “Rayados” de Monterrey, mismos que ocupan el cuarto lugar de la tabla general.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión de ambos partidos.

Keylor Navas sorprendió al aceptar que le gustaría retirarse en Pumas: "Me siento en casa, estoy muy contento"

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Liga MX?

Domingo, 5 de octubre

Pumas vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video y Tubi .

vs | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Tijuana vs Monterrey | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX.

