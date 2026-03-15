Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 11 del Clausura 2026; HOY, domingo 15 de marzo

Después del empate que Pumas y Cruz Azul vivieron en el Estadio Olímpico Universitario, este domingo continuará la actividad en el balompié mexicano. La agenda dominical cerrará la onceava fecha del torneo Clausura 2026 con dos partidos: Tigres contra Querétaro y América contra Mazatlán.

Por un lado, las “Águilas” del América llegarán al partido contra Mazatlán después de vivir la baja del arquero Luis Ángel Malagón. Un golpe anímico al que también se le suma la lesión que Víctor Dávila vivió en días anteriores.

De momento, la escuadra azulcrema se encuentra fuera de la zona de Liguilla. Su inestable paso por el torneo los llevó a sumar cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates.

En la otra rama, los Tigres del estratega Guido Pizarro se encuentran en el séptimo lugar de la tabla general con cinco victorias, cuatro derrotas y un empate. Esta tarde, en “El Volcán”, recibirán la visita de unos “Gallos Blancos” de Querétaro que están peligrosamente cerca del sótano: ocupan el lugar número diecisiete, solo uno más arriba de Santos Laguna.

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2026.

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Tigres venció a Monterrey en el Clásico Regio con agónica anotación de André-Pierre Gignac / FOTO: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 11 del Clausura 2026?

Domingo, 15 de marzo

Tigres vs Querétaro | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One , FOX , Azteca Deportes Network y A+ .

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , y . América vs Mazatlán | 19:00 (tiempo del centro de México) | 19:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

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