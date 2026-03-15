América vs Mazatlán FC: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, domingo 15 de marzo

Golpeado todavía anímicamente por las lesiones de Víctor Dávila y Luis Ángel Malagón, América vuelve a presentarse en casa para enfrentar al Mazatlán FC, en actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fuera de los puestos de Liguilla, con 14 puntos, las Águilas se miden en el estadio Ciudad de los Deportes a un rival que aparentemente luce cómodo para sumar de nueva cuenta tres puntos y saltar a los puestos importantes.

El de esta noche sería el segundo duelo como titular de Rodolfo Cota en lo que va del año; sin embargo, podría ser el inicio de otro momento importante en la carrera del experimentado arquero. Con la baja de Luis Ángel, tomará la responsabilidad en el arco azulcrema y podría ser también el meta titular para la siguiente campaña.

Sin su capitán Henry Martín al cien, André Jardine podría realizar modificaciones en su once contra el cuadro mazatleco. Además, el próximo miércoles buscará sellar su boleto a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Union de Filadelfia, también en el estadio azulcrema.

Las Águilas suman tres encuentros sin poder ganar como locales. No lo hacen desde la Jornada 5, cuando se impusieron a los Rayados de Monterrey. Desde entonces suman un empate (Olimpia de Honduras) y dos derrotas (Tigres y FC Juárez).

“En casa nos ha costado un poco, pero el domingo [hoy] esperamos una victoria que se nos ha negado por diversas circunstancias. Su apoyo [de la afición] es fundamental, vienen partidos importantísimos. Si ganamos contra Mazatlán nos posicionamos en la tabla dentro de Liguilla”, declaró el delantero americanista Patricio Salas.

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Mazatlán FC?

El Mazatlán FC nunca ha vencido al América en la Ciudad de México. En 11 duelos totales, los Cañoneros sólo han ganado en una ocasión. Hoy, los azulcremas quieren mantener sobre esa estadística al equipo de Sergio Bueno.

Fecha: Domingo 15 de marzo

Domingo 15 de marzo Horario: 19:00

19:00 Transmisión: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

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