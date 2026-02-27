Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Tijuana vs Pumas este viernes 27 de febrero

Más Información

Los Pumas todavía no saben lo que es perder en el Clausura 2026, luego de las primeras siete jornadas.

Con cuatro victorias y tres empates, el equipo de se mantiene invicto, siendo, junto el Toluca, los únicos con esa distinción.

Los del Pedregal suman 15 de los 21 puntos que se han disputado hasta el momento y se encuentran peleando la parte alta de la tabla general.

Por tal motivo, para ellos cada triunfo es importante para seguir de cerca al Cruz Azul y a las Chivas, quienes marchan en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Este viernes 27 de febrero, los Pumas vuelven a poner su invicto en juego, cuando visiten al Tijuana en el estadio Caliente, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026.

El duelo entre los felinos y los Xolos será más que importante para ambos, aunque se encuentren peleando por diferentes causas en el torneo.

El Club Universidad Nacional tratará de dormir como superlíder general, ya que, si gana, escalaría hasta la cima y le arrebataría a las Chivas el honor, gracias a la diferencia de goles.

En espera de los resultados del Rebaño y de La Máquina, los Pumas tienen la posibilidad de mantenerse entre los tres primeros lugares.

Por su parte, el Tijuana necesita sumar unidades para acercarse a la zona de la Liguilla porque, de momento, está en la decimoprimera posición.

Aunque, con una victoria, subiría varios escalones en la clasificación, en espera que de los equipos que están por arriba dejen escapar puntos en el camino.

Para los Pumas, también es importante mantener su buen funcionamiento, tanto ofensiva como defensivamente.

En el ataque, ningún club ha marcado más goles en el Clausura 2026, por lo que, con 14 anotaciones, está en la cima las mejores ofensivas.

En la parte defensiva, cuenta con la cuarta mejor, ya que, únicamente, ha recibido seis en los siete compromisos que ha disputado.

Cabe resaltar que los Pumas, solamente, han perdido uno de sus últimos siete enfrentamientos de ante los Xolos, con saldo de tres victorias y tres empates.

Horario y canales para ver EN VIVO Tijuana vs Pumas

  • Tijuana vs Pumas
  • Fecha: Viernes 27 de febrero
  • Hora: 21:06
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: FOX+/FOX One


