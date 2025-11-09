Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Santos vs Pachuca de este domingo 9 de noviembre

La Fase Regular del Apertura 2025 está por finalizar y la Liguilla se encuentra a la vuelta de la esquina.

Este domingo 9 de noviembre, se jugará el último partido de la Jornada 17 del torneo, por lo que quedará definido cómo será la siguiente instancia.

Los dos equipos que jugarán la próxima fase ya están confirmados: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Chivas, Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas.

Únicamente queda por conocer cuáles serán los duelos del Play-In, antes de dar paso a la Fiesta Grande.

Hasta el momento, sólo hay dos partidos definidos para los cuartos de final de la Liguilla: América vs Monterrey y Cruz Azul vs Chivas.

Por lo que todavía quedad por confirmar los dos enfrentamientos del Play -In, pero se podrán conocer hasta que Santos y Pachuca midan fuerzas sobre la cacha del Nuevo Estadio Corona en el Territorio Santos Modelo.

Este día, los Guerreros recibirán a los Tuzos, en un el último juego de la Fase Regular del Apertura 2025 que servirá paras determinar si los encuentros se mantendrán como hasta el momento o habrá cambios.

En dado caso de que el equipo hidalguense derrote al lagunero, se enfrentará al Tijuana; de igual forma, el empate le serviría para superar al FC Juárez por la ventaja de goles y escalaría a la octava posición.

Si los Tuzos pierde con los Guerreros, tendrá que jugar en el Play-In contra los Pumas, quienes alcanzaron a meterse de manera agónica tras derrotar al Cruz Azul en el estadio Cuauhtémoc.

Por tal motivo, el juego entre Santos y Pachuca será más que importante y se robará los reflectores del futbol mexicano durante este domingo 9 de noviembre.

En Torreón, quedarán definidos los dos duelos del Play-In de, así que el TSM será el escenario de encuentro que promete emociones, sobre todo porque no solamente los Tuzos intentará quedarse con la victoria.

Horario y canales para ver EN VIVO Santos vs Pachuca