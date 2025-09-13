Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Cruz Azul de este sábado 13 de septiembre

Más Información

Este sábado 13 de septiembre continúa la actividad del futbol mexicano, con partidos que prometen estar llenos de emociones.

Para abrir la cartelera sabatina, el Pachuca y el Cruz Azul se estarán viendo las caras en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la .

Los Tuzos recibirán a La Máquina en el estadio Hidalgo, en un partido más que atractivo por la lucha en la zona de la Liguilla directa.

El sexto contra el tercero se enfrentan en el inmueble de la Bella Airosa, con el objetivo de afianzarse dentro de los primeros seis lugares de la tabla general.

Además, este juego cuenta con demasiada historia, ya que antes era conocido como el Clásico Hidalguense.

De momento, el equipo de Jaime Lozano cuenta con 13 puntos, por que la tratará de seguir de cerca a los primeros lugares y pensando en el superliderato.

Mientras que la escuadra de Nicolás Larcamón tiene 17 unidades y está a una sola del superlíder, el Monterrey.

De esta manera, ambos clubes tratarán de quedarse con el triunfo para poder estar más cerca de conseguir un boleto a la Liguilla directa, sobre todo porque la segunda parte del calendario está por comenzar.

Cabe resaltar que la última ocasión en la que los Tuzos y La Máquina empataron fue en Apertura 2021, es decir, hace poca más de cuatro años. Desde entonces, las victorias se han divido para cada lado.

Además, el Cruz Azul, junto al América, es el único equipo del que se mantiene invicto luego de siete jornadas, por lo que el Pachuca tratará de derrotarlo.

Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Cruz Azul de la Liga MX de HOY

  • Pachuca vs Cruz Azul
  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Hidalgo
  • Transmisión: Caliente TV

