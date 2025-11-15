Liga MX Femenil: Horario y canales para ver las semifinales del Apertura 2025; este domingo, 16 de noviembre

Más Información

América o Chivas. Tigres o Cruz Azul. Este domingo, el balompié mexicano femenil definirá a las finalistas del torneo . Noventa minutos separan a los cuatro equipos de conocer cuál será su futuro.

Por un lado, el Clásico de México se disputará en el estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas del América no solamente aprovecharán su localía, sino la cómoda ventaja de dos goles (0-2) que firmaron en el partido de ida ante Chivas.

Ésta es la quinta ocasión en la que ambas escuadras se miden en unas semifinales de la Liga MX Femenil. La estadística favorece a América porque, de cuatro veces que se han enfrentado en el pasado, tres se han pintado de azulcrema.

En la otra llave, Tigres recibirá a Cruz Azul en “El Volcán”. En el partido de ida se vivió un empate (1-1), por lo que todo se definirá este domingo.

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver ambas semifinales.

Jenni Hermoso celebrando gol con Tigres - Foto: Imago7
¿A qué hora y por dónde se podrán ver las semifinales de la Liga MX Femenil?

Domingo, 16 de noviembre

  • Tigres vs Cruz Azul | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por el canal de YouTube de Tigres Oficial.
  • América vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | ViX Gratis, TUDN, Nu9ve y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

América y Chivas Femenil - Fotos: Imago7
