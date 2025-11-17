Liga MX Femenil: Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 entre América y Tigres

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil quedó definida este domingo 16 de noviembre, luego de los resultados de las dos semifinales.

En una llave, las Tigres derrotaron al Cruz Azul con un marcador global de 3-2 y se clasificaron a su decimoprimera final del futbol mexicano.

Mientras que el América se impuso a las Chivas por un 4-0 general y alcanzó su séptima disputa por el título.

De esta manera, las Amazonas y las Águilas lucharán por el trofeo en los siguientes días.

En la disputa por el campeonato se estarán viendo las caras el primer lugar de la clasificación general contra el tercero.

Las regiomontanas finalizaron en la cima de la tabla con 42 puntos, 60 goles a favor y 11 en contra, mientras que las capitalinas sumaron 38 unidades, 56 anotaciones y recibieron 22.

Cabe resaltar que esta será la cuarta final entre ambos equipos, lo que la convierte en la segundad más repetida de la historia, sólo por detrás de la de Tigres vs Monterrey, que se ha jugado en seis ocasiones.

Hasta el momento, el saldo favorece a las Tigres con dos triunfos, por uno del América; de hecho, los dos últimos resultados han sido a favor del conjunto regiomontano.

Por tal motivo, la escuadra de Coapa intentará inclinar la balanza y sumar un nuevo campeonato.

Las Águilas están en la búsqueda de bordar la tercera estrella de su escudo, luego de que quedaron campeonas en el Apertura 2018 y en el Clausura 2023.

Aunque, intentarán romper su racha cuatro torneos consecutivos sin poder levantar el título, así de tres finales en fila sin poder ganarlas.

Por su parte, las Amazonas van su séptimo título de la Liga MX Femenil, pero también buscarán cortar su racha de tres torneos sin poder conquistar uno. No son campeonas desde el Apertura 2023.

Cabe mencionar que el equipo de San Nicolás de los Garza es el históricamente tiene más campeonatos (seis), más subcampeonatos (cuatro) y más finales disputadas (11).

La final del Apertura 2025 se jugará a ida y vuelta, disputándose el primer partido en casa del América (Ciudad de los Deportes) y cerrando la definición por el trofeo en la de las Tigres (Universitario).

Definidos días y horarios para la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre América y Tigres

IDA

América vs Tigres

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 20:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

VUELTA