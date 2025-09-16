Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 9 del torneo Apertura 2025?

Más Información
Este viernes se abre el telón de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la mitad del torneo, los equipos empiezan a perfilarse como favoritos, candidatos al título, y otros que luchan por su lugar en la zona de clasificación directa o vía Play-In.
De los 9 partidos que se llevarán a cabo el fin de semana, cuatro serán transmitidos por televisión abierta.
Dentro de los partidos más atractivos, destacan los cruces entre Pumas y Tigres, Chivas y Toluca y finalmente, el Monterrey vs América. A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 9 DEL APERTURA 2025?
Viernes 19 de septiembre
Necaxa vs Puebla
- Horario: 19:00 horas
- Transmisión: Claro Sports, Vix Premium y Azteca 7
Cruz Azul vs Juárez FC
- Horario: 19:00 horas
- Transmisión: Vix Premium
Mazatlán vs Atlas
- Horario: 21:00 horas
- Transmisión: Caliente TV y Azteca 7
Tijuana vs León
- Horario: 21:05 horas
- Transmisión: Caliente TV
Sábado 20 de septiembre
Pachuca vs Querétaro
- Horario: 17:00 horas
- Transmisión: Caliente TV en México
Pumas vs Tigres
- Horario: 19:00 horas
- Transmisión: Vix Premium, TUDN y Canal 5
Chivas vs Toluca
- Horario: 19:07 horas
- Transmisión: Amazon Prime
Monterrey vs Club América
- Horario: 21:05 horas
- Transmisión: Vix Premium , TUDN y Canal 5
Domingo 21 de septiembre
Santos vs Atlético de San Luis
- Horario: 17:00 horas
- Transmisión: Vix Premium
