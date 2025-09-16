Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 9 del torneo Apertura 2025?

Este viernes se abre el telón de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la mitad del torneo, los equipos empiezan a perfilarse como favoritos, candidatos al título, y otros que luchan por su lugar en la zona de clasificación directa o vía Play-In.

De los 9 partidos que se llevarán a cabo el fin de semana, cuatro serán transmitidos por televisión abierta.

Dentro de los partidos más atractivos, destacan los cruces entre Pumas y Tigres, Chivas y Toluca y finalmente, el Monterrey vs América. A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 9 DEL APERTURA 2025?

Viernes 19 de septiembre

Necaxa vs Puebla

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Claro Sports, Vix Premium y Azteca 7

Cruz Azul vs Juárez FC

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Vix Premium

Mazatlán vs Atlas

Horario: 21:00 horas

Transmisión: Caliente TV y Azteca 7

Tijuana vs León

Horario: 21:05 horas

Transmisión: Caliente TV

Sábado 20 de septiembre

Pachuca vs Querétaro

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Caliente TV en México

Pumas vs Tigres

Horario: 19:00 horas

Transmisión: Vix Premium, TUDN y Canal 5

Chivas vs Toluca

Horario: 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

Monterrey vs Club América

Horario: 21:05 horas

Transmisión: Vix Premium , TUDN y Canal 5

Domingo 21 de septiembre

Santos vs Atlético de San Luis

Horario: 17:00 horas

Transmisión: Vix Premium

