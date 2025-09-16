Henry Martín se vuelve a lesionar y causa baja en el América

El mal momento de Henry Martín se agrava. Cuando parecía que su regreso a las canchas sería sólido, el delantero del América volvió a lesionarse.

Luego de disputar 21 minutos ante las Chivas, el pasado sábado en el estadio Ciudad de los Deportes, el capitán de los azulcrema causó baja por lesión.

Este martes, las Águilas del América informaron sobre la nueva lesión del histórico delantero de los emplumados; se desconoce cuánto tiempo estará fuera por el esguince en la rodilla.

"El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", revelaron los de Coapa mediante sus redes sociales.

El pasado torneo Clausura 2025 fue titular y el capitán de los azulcrema; sin embargo, su nivel vino abajo debido a una tendinitis en el tendón de aquiles izquierdo; misma dolencia que lo aquejó hasta el inicio del actual certamen.

En lo que va del Apertura 2025, Henry Martín ha disputado únicamente tres partidos; solamente uno como titular (111 minutos).

El siguiente compromiso de las Águilas del América será el sábado 20 de septiembre frente a los Rayados de Monterrey, en el estadio BBVA.

