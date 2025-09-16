Directivo explota contra su equipo de futbol: "Parecen señoritas de cabaret"

El futbol mundial está viviendo un episodio complicado y poco común, al ver a un directivo lanzarse contra sus jugadores tras una mala racha de resultados.

Se trata de Néstor Di Pierro, presidente del equipo argentino Chacarita, que milita en la Primera División de Argentina. Ante la presión de los aficionados por los resultados negativos —al no lograr ganar en siete partidos— no dudó en criticar a los futbolistas de su club.

“Estoy defraudado por la situación que estamos viviendo. Dolido y caliente por ver cómo la gente se fue llorando ayer. Estos jugadores no se merecen ni que derramemos una lágrima por ellos. No todos, algunos... Parecen señoritas de cabaret”, mencionó en un programa de radio local.

Di Pierro compartió que ha dado todas las facilidades a los jugadores para que se enfoquen únicamente en jugar, y pidió que dejen la fiesta y se concentren en el equipo.

“Que se dejen de pintar el pelo de rubio, de ponerse botines colorados... Y que a alguno no lo enganche en el boliche (discoteca), porque le voy a romper la cabeza yo. No tendría que hablar así como presidente del club, pero yo anoche, como la mayoría que queremos al club, no dormí”, finalizó.