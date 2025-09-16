¡Viva México! Equipos europeos conmemoran la Independencia Mexicana con emotivos mensajes

La conmemoración de la Independencia de México no pasó desapercibida en Europa. Algunos clubes publicaron en sus redes sociales mensajes para la afición tricolor.

Equipos como Bayern Munich, Chelsea, París Sanit-Germain y el Olympique de Marsella conmemoraron las fiestas patrias de México con emotivas felicitaciones.

"Corazón alemán, alma mexicana... Que la fuerza y el espíritu de México nos unan. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Viva México!", escribió el Bayern Munich.

"Un país lleno de historia, cultura y pasión. Todos unidos con un Grito: ¡Feliz Independencia! ¡VIVA MÉXICO!", conmemoró el PSG junto a una imagen de Chichen Itzá.

Por su parte, el Chelsea escribió "porque siempre están a nuestro lado. Feliz Día de la Independencia a nuestros Blues en México. ¡Viva Chelsea! ¡Viva México!" junto a fotos de aficionados capitalinos en Stamford Bridge y Bernardo Cueva el analista mexicano.

"¡VIVA MÉXICO! ¡Saludamos al pueblo mexicano y les deseamos un feliz Día de la Independencia!", escribió por su parte el Olympique de Marsella acompañado de una imagen en la que aparece André-Pierre Gignac.

"De Sunderland a México: ¡les deseamos a todos nuestros aficionados mexicanos un Feliz Día de la Independencia!", se sumó el club británico.