Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY, martes 16 de septiembre

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY, martes 16 de septiembre

El adiós de Nascar a México es temporal

El adiós de Nascar a México es temporal

Daniel Suárez está orgulloso de sus raíces

Daniel Suárez está orgulloso de sus raíces

Daniel Suárez asegura su permanencia en Nascar para 2026

Daniel Suárez asegura su permanencia en Nascar para 2026

NFL: Los Chargers se llevaron el último partido de la Semana 2 al vencer a Raiders

NFL: Los Chargers se llevaron el último partido de la Semana 2 al vencer a Raiders

El nuevo formato de la deparó sorpresas, emociones y, en última instancia, un nuevo ganador (PSG) del torneo más prestigioso a nivel de clubes la temporada pasada.

Ahora, los mejores equipos de Europa están listos para volver a la acción. Todo comienza este martes, con una primera ronda de partidos repartidos en tres días esta semana.

Ese fue el tipo de drama y riesgo que la UEFA quería al embarcarse en una reforma radical de la competición. Desaparecieron los grupos predecibles de cuatro equipos, donde, más a menudo que no, los favoritos avanzaban.

En su lugar, se introdujo una fase de liga donde "cada partido cuenta" y el factor de riesgo se mantuvo hasta la última jornada de partidos, con equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el PSG sin estar seguros de su destino.

Aunque uno de los equipos más poderosos y costosos del mundo acabó coronándose campeón, se añadió un nuevo nombre al palmarés y el cambio de formato creó un nivel de imprevisibilidad raramente visto en tiempos recientes.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League?

  • PSV vs Union Saint-Gilloise/ 10:45/ Caliente TV y FOX
  • Athletic Bilbao vs Arsenal/ 10:45/ HBO MAX y TNT
  • Juventus vs Borussia Dortmund/ 13:00/ Caliente TV y FOX
  • Benfica vs Qarabag/ 13:00/ Caliente TV
  • Tottenham vs Villarreal/ 13:00/ HBO MAX y Space
  • Real Madrid vs Marsella/ 13:00/ HBO MAX y TNT

Khvicha Kvaratskhelia festeja con el trofeo de la Champions League / Foto: AP
Khvicha Kvaratskhelia festeja con el trofeo de la Champions League / Foto: AP

¿Cuántos equipos avanzan desde la fase de liga?

Los ocho mejores equipos avanzan a los octavos de final de la Champions League. Los siguientes 16 equipos irán a un playoff a dos partidos, con ocho avanzando.

El equipo que se ubica en el noveno lugar enfrentará al 24, el décimo juega contra el 23, y así sucesivamente.

El año pasado, eso llevó a más drama con dos previos campeones, el Real Madrid y el Manchester City, enfrentándose en los playoffs, con el City siendo eliminado.

Con información de AP

