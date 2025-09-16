Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de HOY, martes 16 de septiembre

El nuevo formato de la Champions League deparó sorpresas, emociones y, en última instancia, un nuevo ganador (PSG) del torneo más prestigioso a nivel de clubes la temporada pasada.

Ahora, los mejores equipos de Europa están listos para volver a la acción. Todo comienza este martes, con una primera ronda de partidos repartidos en tres días esta semana.

Ese fue el tipo de drama y riesgo que la UEFA quería al embarcarse en una reforma radical de la competición. Desaparecieron los grupos predecibles de cuatro equipos, donde, más a menudo que no, los favoritos avanzaban.

En su lugar, se introdujo una fase de liga donde "cada partido cuenta" y el factor de riesgo se mantuvo hasta la última jornada de partidos, con equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el PSG sin estar seguros de su destino.

Aunque uno de los equipos más poderosos y costosos del mundo acabó coronándose campeón, se añadió un nuevo nombre al palmarés y el cambio de formato creó un nivel de imprevisibilidad raramente visto en tiempos recientes.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League?

PSV vs Union Saint-Gilloise/ 10:45/ Caliente TV y FOX

Athletic Bilbao vs Arsenal/ 10:45/ HBO MAX y TNT

Juventus vs Borussia Dortmund/ 13:00/ Caliente TV y FOX

Benfica vs Qarabag/ 13:00/ Caliente TV

Tottenham vs Villarreal/ 13:00/ HBO MAX y Space

Real Madrid vs Marsella/ 13:00/ HBO MAX y TNT

¿Cuántos equipos avanzan desde la fase de liga?

Los ocho mejores equipos avanzan a los octavos de final de la Champions League. Los siguientes 16 equipos irán a un playoff a dos partidos, con ocho avanzando.

El equipo que se ubica en el noveno lugar enfrentará al 24, el décimo juega contra el 23, y así sucesivamente.

El año pasado, eso llevó a más drama con dos previos campeones, el Real Madrid y el Manchester City, enfrentándose en los playoffs, con el City siendo eliminado.

Con información de AP