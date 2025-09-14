Pep Guardiola, "presente" en los conciertos de Oasis en la Ciudad de México

Más Información

Después de 17 años, Oasis regresó a México para deleitar con dos biblicales conciertos al público tricolor. La banda británica no defraudó.

Desde Hello hasta Champagne Supernova, los hermanos Gallagher maravillaron a la Ciudad de México y ahí "estuvo de testigo", Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.

El histórico entrenador español fue parte de la escenografía que montaron en el otrora llamado Foro Sol. Una figura de Pep, con una bufanda de los Citizens y un sombrero charro acompañó a Liam y a Noel en sus conciertos en la capital.

La figura de Guardiola estuvo en ambos conciertos de Oasis. Para los Gallagher Pep se ha convertido en parte fundamental en su vida como aficionados al futbol.

Los hermanos son fervientes seguidores del Manchester City y en una ocasión, Noel publicó en sus redes sociales que si los Citizens gananaban la Champions League ellos volverían a los escenarios.

Esta promesa, que en su momento fue más un tema sarcástico y que parecía lejano, se cumplió después de que el City ganara la UEFA Champions League en 2023 frente al Inter de Milan.

