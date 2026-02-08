Liga MX: Atlas vs Pumas – EN VIVO – Jornada 5 – Clausura 2026

El Atlas y los Pumas miden fuerzas en el estadio Jalisco, en partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El equipo de Diego Cocca le hace los honores al de Efraín Juárez, en un duelo directo por los puestos de la parte alta de la tabla general.

De momento, los Zorros se encuentran ubicados en el quinto lugar de la clasificación con nueve puntos, gracias a las tres victorias (Pueblas, Necaxa y Mazatlán FC) que suma en el inicio del torneo.

El conjunto tapatío sólo ha perdido (2-0) con el Cruz Azul, en la segunda fecha, en condición de visitante.

Los rojinegros tratarán conseguir su cuarto triunfo en el certamen; sería el tercero en el Jalisco.

Por su parte, los Pumas viven dos realidades completamente diferentes, una en la Liga MX y otra en la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el torneo liguero, el equipo de Efraín Juárez se mantiene invicto tras las primeras cuatro jornadas, con dos triunfos (Tigres y Santos) y dos empates (Querétaro y León).

Sigue aquí el minuto a minuto del Atlas vs Pumas



