Liga MX: América vs Mazatlán FC - EN VIVO - Jornada 11 - Clausura 2026

El América y el Mazatlán FC cierran la actividad de la Jornada 11 este domingo 15 de marzo, sobre la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas reciben a los Cañoneros en un duelo bastante interesante entre dos equipos que vienen de ganar.

Por su parte, el conjunto de André Jardine se impuso (1-2) al Querétaro en la fecha pasada, con goles de Brian Rodríguez y Patricio Salas, en el estadio Corregidora.

Mientras que el de Sergio Bueno le pasó por encima (4-2) al León, en condición de local y obtuvo ser tercera victoria del torneo.

La escuadra de Coapa necesita la victoria esta tarde frente a la afición azulcrema para meterse en los puestos de Liguilla; los tres puntos le servirían para escalar varios peldaños en la tabla general.

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Los de La Perla del Pacífico se encuentran en el decimoquinto lugar de la clasificación y un triunfo les permitiría subir hasta el décimo y seguir de cerca a los ocho primeros clasificados, si todavía sueña con avanzar a la Fiesta Grande.

Por tal motivo, este partido es importante para ambos clubes; los dos tienen sus propios intereses por lo que luchar.

Cabe resaltar que el América acumula siete partidos consecutivos sin perder con el Mazatlán FC, con saldo de cinco victorias y dos empates.

Las Águilas no pierden con los Cañoneros desde el 16 de febrero de 2022, cuando cayeron (2-1) en condición de visitante, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2022.

Es decir, han pasado cuatro años desde aquella derrota, por lo que tienen marcada una fuerte hegemonía que hoy tienen pensado conversar.

Sobre todo, porque el conjunto de Coapa nunca ha perdido en casa, cada vez que recibe a los mazatlecos desde que fueron fundados; son cinco juegos en fila sin caer, con cuatro victorias y un empate.

Cabe mencionar que el partido entre Águilas y Cañoneros será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Aquí puedes seguir el minuto a minuto del América vs Mazatlán FC



