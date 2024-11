Lewis Hamilton correrá el McLaren MP4 de Senna en Brasil

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, elogió este jueves el "fantástico" trabajo realizado por el argentino Franco Colapinto y anunció que hará una exhibición el sábado con el icónico McLaren MP4/5B de Ayrton Senna sobre el trazado de Interlagos.

En una rueda de prensa previa al Gran Premio de São Paulo, en Brasil, Hamilton reconoció el rendimiento "increíble" que ha mostrado Colapinto con el Williams a sus 21 años, en sus primeras cinco carreras en la categoría reina del automovilismo.

"No debe de tener más de 20 días en el monoplaza, es algo que no tiene precedentes. No ha tenido días de prueba. Saltó directamente y ha hecho un trabajo fantástico", manifestó.

Asimismo, dijo que "siempre es genial" ver a jóvenes talentos abrirse paso en la F1 y "brillar", algo que, según Hamilton, Colapinto demostró ya en su primera carrera.

El siete veces campeón del mundo y futuro piloto de Ferrari animó al argentino a luchar por continuar en la parrilla la próxima temporada, algo que por el momento no le garantiza Williams.

"Espero que por detrás hagan un buen trabajo para que el año que viene esté compitiendo", apuntó el británico, vestido con un pantalón con la bandera de Brasil estampada.

Hamilton subirá al McLaren de Senna

Hamilton, un enamorado de la cultura brasileña y de la figura de Senna, también informó que el sábado hará una exhibición al volante del McLaren MP4/5B, con el que el fallecido piloto de São Paulo conquistó el segundo de sus tres títulos mundiales.

"Ni en un millón de años pensé que iría conducir el monoplaza de Senna aquí. Será una experiencia emocionante. Espero que la gente lo disfrute", manifestó.

La exhibición forma parte de los actos conmemorativos celebrados este año por el 30 aniversario del fallecimiento de Senna.

Hamilton recibió en 2022 el título de ciudadano honorario de Brasil de manos de la Cámara de Diputados, en agradecimiento por homenajear a Senna en el circuito de Interlagos en 2021, cuando paseó la bandera brasileña, como hizo décadas antes el triple campeón mundial.