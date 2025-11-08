Más Información

León vs Puebla EN VIVO -Jornada 17 - Apertura 2025 - Liga MX

Liga MX: Toluca vs América – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

NFL: Donald Trump quiere que el nuevo estadio de los Commanders de Washington lleve su nombre

Garrick Higgo llega como líder al último día del World Wide Technology Championship

Tigres vs San Luis EN VIVO -Jornada 17 - Apertura 2025 - Liga MX

El León recibe al Puebla en la Jornada 17 del Apertura 2025, fecha que marca el cierre de la fase regular del futbol mexicano, pero para estas escuadras es el final de su participación en la actual temporada.

Los Panzas Verdes habían tenido un inicio de campaña muy positivo, pero poco a poco comenzaron a diluirse y empezaron a verse rezagados en la clasificación.

Con más resultados negativos que positivos, Eduardo Berizzo dejó de ser técnico del cuadro guanajuatense. León decidió vivir una segunda etapa con Ignacio Ambriz, pero el estratega mexicano poco pudo hacer para rescatar el torneo del equipo Esmeralda.

Con 13 unidades, el equipo comandado por James Rodríguez está en la penúltima posición de la clasificación.

Por su parte, el Puebla también llega a este juego sabiéndose eliminado con mucho tiempo de anticipación. Con solamente 9 unidades en la campaña, el cuadro poblano cierra la temporada como el peor equipo de este semestre.

