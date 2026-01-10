Más Información

León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 10 de enero

Samuel García, gobernador de Nuevo León, apostó su sueldo a que Países Bajos jugará el Mundial 2026 en Monterrey

E-Prix CDMX: Nick Cassidy conquista la carrera número 150 de la Fórmula E

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, asegura que "las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

Chivas vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026?

Después de una turbulenta semana, el Cruz Azul entra en acción en este torneo Clausura 2026 de la , en su visita al León.

La Máquina de Nicolás Larcamón, urgido por sumar los primeros tres puntos que den calma en La Noria, se presentan en la campaña ante un reforzado equipo de Ignacio Ambriz, ya sin James Rodríguez.

Con Agustín Palavecino como su refuerzo estelar para este semestre, los capitalinos deben enfrentar la nueva vida sin su capitán Nacho Rivero, quien se convirtió en nuevo jugador de los Xolos de Tijuana y sin su goleador Ángel Sepúlveda, refuerzo de las Chivas.

Además, esta semana también se dio a conocer que Cruz Azul tendrá que salir de la Ciudad de México para disputar sus partidos como local; lo hará en el estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla.

Luego de quedar en Semifinales del pasado Apertura 2025, el cuadro celeste debe iniciar su campaña con victoria y encaminar su andar rumbo a la obtención de la anhelada décima estrella. No será nada sencillo para los celestes.

¿Cuándo y dónde ver el León vs Cruz Azul?

Este partido entre la Fiera y Cruz Azul desde el estadio León no será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles.

  • Fecha: Sábado 10 de enero
  • Horario: 19:00
  • Transmisión: FOX y FOX One

