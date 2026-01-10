Samuel García, gobernador de Nuevo León, apostó su sueldo a que Países Bajos jugará el Mundial 2026 en Monterrey

La ciudad de Monterrey será una de las tres sedes de México para el próximo Mundial 2026 y el imponente Gigante de Acero, hogar de los Rayados, será el escenario donde algunas de las mejores selecciones se enfrentarán. Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha sido criticado y sujeto de burlas por haber asegurado que Países Bajos jugaría allí durante la fase de grupos, hecho que no sucederá; sin embargo, apostó su sueldo a que el conjunto europeo sí jugará en la Sultana del Norte.

Durante un evento en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Monterrey, García Sepúlveda aseguró que pondrá un sueldo mensual como gobernador de 130 mil 321 pesos, antes de impuestos, en apuesta, a que Países Bajos jugará un partido del Mundial en el estadio de Rayados.

HOY NOS PUSIMOS LA DE JAPÓN QUE VENDRÁ AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO 👊

Tenemos muchas empresas japonesas, vuelo directo a Tokio y nos encanta Goku y Oliver Atom.

No se sushiiiii pic.twitter.com/fpGSUgkOaG — Samuel García (@samuel_garcias) January 8, 2026

"Y les apuesto mi sueldo de enero a que viene Holanda, ¡papá! ¿Quién le entra? Yo te apuesto a que sí viene Holanda. Este Mundial nos tiene que motivar a todos los neoleoneses a que a todos nos vaya bien, porque cuando viene un Mundial hay mucho turismo, hay mucha derrama económica; a los negocios les va bien, los sueldos mejoran y las prestaciones también. Es una bola de nieve positiva", declaró García, que antes del sorteo del Mundial había adelantado que Países Bajos jugaría en Monterrey; sin embargo, tras el anuncio de los grupos, fue víctima de burlas.

Países Bajos es parte del grupo F junto a Túnez, Japón y el ganador de la ruta B del repechaje europeo que jugarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Sin embargo, solamente Túnez y Japón jugarán en Monterrey la fase de grupos. De hecho, ese será el partido número mil en la historia de los Mundiales.

La esperanza de Samuel García para ganar su apuesta depende de que Países Bajos termine en primer lugar de su grupo, lo que le garantizaría jugar el partido de dieciseisavos de final en la Sultana del Norte.

