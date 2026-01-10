Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 1 del Clausura 2026, HOY, sábado 10 de enero

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzó y este sábado continúa la actividad de la jornada 1 con cuatro juegos atractivos, en los cuales destaca el debut en el campeonato de Chivas, Cruz Azul, los Rayados de Monterrey y el bicampeón vigente, Toluca.

De los cuatro partidos de este sábado, solamente uno será transmitido por televisión abierta.

Lee también A Chivas le urge responder a su grandeza; HOY debutan ante Pachuca

Los primeros en entrar en acción serán los rojiblancos del Guadalajara contra los Tuzos del Pachuca en el estadio Akron. Ante su gente, el Rebaño busca empezar con el pie derecho un nuevo campeonato con la ilusión de superar lo hecho el torneo pasado, donde se quedaron al borde de las semifinales.

Más tarde, a la misma hora en la que Santos Laguna y Necaxa se enfrentarán en Torreón, Cruz Azul visitará al León de Ignacio Ambriz, con el deseo de sumar una victoria que calme a su afición después de la noticia de una nueva mudanza, esta vez a Puebla, al no contar con estadio propio.

Finalmente, la actividad sabatina concluye con el duelo estelar entre Rayados y Toluca, en una reedición de los cuartos de final del torneo pasado en el que los Diablos comenzaron su camino al bicampeonato.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO cada uno de los partidos.

Lee también América: Los mejores MEMES del empate a cero entre las Águilas y Xolos de Tijuana

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2026?

Chivas vs Pachuca

Hora: 17:07 horas

Transmisión: Amazon Prime Video

León vs Cruz Azul

Hora: 19:00 horas

Transmisión: FOX

Santos Laguna vs Necaxa

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ViX

Rayados de Monterrey vs Toluca

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Las Estrellas, TUDN y ViX

Lee también Cruz Azul, tras una turbulenta semana, debuta HOY en el Clausura 2026 frente al León