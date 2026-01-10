Cruz Azul, tras una turbulenta semana, debuta HOY en el Clausura 2026 frente al León

Más Información

El Clausura 2026 arranca con un partido cargado de contrastes. León y Cruz Azul se miden con realidades distintas, pero con la misma urgencia: ganar. Para ambos, el debut marca mucho más que tres puntos, es la consolidación de un proyecto o el fracaso de siempre.

Fueron días caóticos en La Noria antes del silbatazo inicial, ya que resolvió a contrarreloj un nuevo cambio de sede para los próximos seis meses donde jugará tanto el torneo local como la Concacaf.

Antes de instalarse en el estadio Cuauhtémoc, La Máquina visita el estadio León, un inmueble que suele ser incómodo. El equipo celeste llega con la presión de responder desde el inicio por el plantel que armó y la inversión realizada, por lo que Nicolás Larcamón está obligado a dejar buenas sensaciones.

Del otro lado, La Fiera comienza el torneo con poco que perder. El proyecto de Ignacio Ambriz entra en su primer torneo completo, luego de tomar al equipo a mitad del semestre anterior, con la misión clara de devolverle competitividad.

La Fiera arrastra una sequía que pesa. Han pasado 134 días desde su última victoria en la Liga MX. La última alegría llegó contra Querétaro en la Jornada 7 del Apertura 2025, cuando lo venció 3-0.

En cuanto a refuerzos, León fue de los equipos más activos. Diber Cambindo, Jordan García, Sebastián Vegas, Nicolás Vallejo y Bryan Colula encabezan las altas; la salida de James Rodríguez dejó un hueco mediático y futbolístico.

Cruz Azul apostó por menos movimientos, pero de impacto. Miguel Borja y Agustín Palavecino llegaron para fortalecer al equipo.

