Ayer terminó la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 y este miércoles arranca la última fecha para comenzar a definir los 32 equipos que disputarán la ronda de Dieciseisavos de Final.

Hay siete selecciones que marchan con paso perfecto en esta primera fase y son las primeras que ya están instaladas en la siguiente ronda.

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El primer equipo que logró su boleto fue la Selección Mexicana, luego de sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur; esta noche buscará su tercera victoria y terminar por primera vez en la historia de los Mundiales con tres victorias en la Fase de Grupos.

Otro coanfitrión como Estados Unidos, también selló su pase luego de vencer a Paraguay y a la Selección de Australia; Alemania hizo lo propio tras vencer a Curazao y a Costa de Marfil.

Argentina con Lionel Messi encendido vencieron a Argelia y Austria para instalarse en el siguiente nivel, al igual que Colombia, otra selección de la Conmebol que ya avanzó luego de sus triunfos en suelo mexicano, frente a Uzbekistán y República del Congo.

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Francia y Noruega, instalados en el Grupo I, llegan a esta última jornada con dos victorias y definirán el liderato de su grupo. Ambos ya vencieron a Senegal e Irak.

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Los siete clasificados a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Este día comenzarán a sumarse más equipos con el inicio de la última jornada de la Fase de Grupos.

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