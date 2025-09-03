La Selección Mexicana encara con seriedad amistosos contra Japón y Corea del Sur; "Queremos ganar"

Oakland.— El objetivo final, el gran reto de la Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre es la Copa del Mundo de 2026, pero el presente del equipo nacional son los juegos de preparación de esta semana contra los equipos de Japón y Corea del Sur.

Y quieren ganarlos.

Para Marcel Ruiz, volante del conjunto nacional, los rivales “nos ayudarán para ver dónde estamos parados; ambos son equipos muy dinámicos, muy diferentes a los de Copa Oro. Es algo muy similar a lo que podemos encontrarnos en el Mundial”, aseguró.

El resultado, en estos juegos, pasa a segundo término, pero el deseo, no, “todos lo tenemos claro, queremos ganar los partidos; el objetivo final es hacer una gran Copa del Mundo, pero para eso hay que prepararnos de buena manera, buscar la victoria en todos los juegos”, señaló el toluqueño.

Erick Lira, contención del Cruz Azul, indicó que la Selección le puede sacar mucho jugo a los cuadros asiáticos: “los dos son equipos muy ordenados, incómodos, pero estos son los encuentros que todos queremos”.