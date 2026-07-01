Una de las grandes virtudes de la Copa del Mundo es su capacidad para unir culturas a través del futbol. Además de la competencia dentro de la cancha, el torneo permite que millones de aficionados descubran costumbres, tradiciones y formas de celebrar propias de cada país.

En ese sentido, una de las selecciones que más ha llamado la atención en esta edición es Noruega. El conjunto nórdico, liderado por Erling Haaland, figura del Manchester City, logró superar la fase de grupos y ganarse un lugar entre los equipos protagonistas del certamen. Sin embargo, más allá de su rendimiento deportivo, ha conquistado a los aficionados por una celebración muy especial.

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Cada vez que consigue una victoria importante, el equipo noruego y sus seguidores replican el tradicional "remo vikingo", una escena que hace referencia a sus raíces históricas y que rápidamente se ha convertido en una de las postales más populares del Mundial. El festejo no tardó en hacerse viral en redes sociales y ser imitado por aficionados de distintas partes del mundo.

La celebración incluso llegó hasta la Selección Mexicana. Tras el triunfo frente a Ecuador, los jugadores dirigidos por Javier Aguirre compartieron un video en el que recrearon el famoso remo vikingo dentro del vestidor, desatando la diversión entre los seguidores del Tricolor. La grabación fue difundida por Guillermo Ochoa y rápidamente acumuló miles de reacciones.

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El alcance del video fue tal que terminó llegando al propio Erling Haaland. El delantero noruego observó las imágenes de los futbolistas mexicanos celebrando mientras portaban máscaras con su rostro y no dudó en reaccionar con humor. "Hola, Selección Mexicana", escribió el atacante acompañado de varios emojis de risa.