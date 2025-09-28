La razón por la que Alejandro Zendejas no juega en la Selección Mexicana; la FIFA lo investigó durante el 2022

El icónico número 10 del América hoy reposa en la espalda del mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien vive uno de sus mejores momentos con la institución azulcrema.

Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua el extremo americanista creció y se desarrolló como futbolista profesional en los Estados Unidos. Durante su juventud obtuvo la nacionalidad estadounidense y es por ello que tuvo en sus manos la oportunidad de elegir entre la selección de las barras y las estrellas y la mexicana, inclinándose por la segunda.

Zendejas vio acción con las selecciones menores de ambos países. Fue compañero de Christian Pulisic y Tyler Adams en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf, celebrado en 2015. Tras su incorporación a las Chivas en 2016, el atacante se comprometió a rechazar las convocatorias estadounidenses en vías de mantener la ideología del equipo de jugar únicamente con jugadores mexicanos, pero fue hasta 2023 cuando el Tricolor volteó a verlo, a pesar de haber formado parte del proceso olímpico para los Juegos de Verano de Tokio 2020 (celebrados en 2021 debido a la pandemia del COVID-19).

Fue en 2021 cuando el hoy jugador del América fue convocado por la selección mayor de México. Zendejas jugó en partidos de carácter amistoso, pero sin notificar a la FIFA del cambio de federación. Esto provocó que el órgano rector abriera una investigación a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) respecto al caso Zendejas, debido a una violación a las normas internacionales de la FIFA.

En 2022, los abogados del futbolista anunciaron que Zendejas haría el cambio definitivo a la selección de los Estados Unidos. En enero de 2023, la FIFA suspendió los resultados de los dos partidos amistosos que jugó Zendejas (Ecuador en 2021 y Guatemala en 2023), además de una multa de 230 mil pesos mexicanos.

Desde enero del 2023, Zendejas defiende la selección mayor de las barras y las estrellas, con quienes suma 13 encuentros disputados y un par de goles en su haber. Zendejas anotó en su última aparición con los Estados Unidos en el amistoso que disputaron ante Japón el 10 de septiembre del 2025.

