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El título que durante años se le negó a Cruz Azul finalmente llegó y lo hizo de manera dramática. De la mano de Joel Huiqui y un grupo de futbolistas que supieron resistir hasta el último suspiro, La Máquina conquistó su décimo campeonato de la Liga MX tras vencer de forma agónica a Pumas, en una noche que quedó marcada en la historia del club.
La celebración no se quedó en territorio mexicano. El triunfo cruzó fronteras y llegó hasta Perú, donde uno de los seguidores más especiales del equipo cementero no ocultó su emoción.
Desde casa, Yoshimar Yotún, figura de la selección andina y exjugador de Cruz Azul, vivió el campeonato con la misma intensidad que la afición.
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"Lo vi muy feliz de que llegó la décima; el club se lo merece. El equipo estuvo muy bien y lo sufrí como si fuera parte de él. Vi todo el partido y cuando Pumas metió el gol pensé que se venía la noche, pero el equipo tuvo confianza", mencionó.
El ahora elemento de Sporting Cristal, y quien estuvo en la conquista del campeonato en 2021, recalcó su deseo de volver a vestir la camiseta azul, ya que fue una institución que lo trató muy bien.
"Claro que sí, Cruz Azul le tengo un cariño especial, me trató muy bien y es el único equipo con que jugué en México, es club grande", finalizó.
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