La FIFA revocó la asignación de boletos para aficionados de Irán en los tres partidos que disputará la selección en el Mundial en Estados Unidos, afirmó el martes la federación nacional de fútbol.

Cada federación de los 48 países participantes tiene derecho a recibir y distribuir el 8% del aforo del estadio en el torneo, lo que supone varias miles de entradas para cada encuentro.

A pocos días de que Irán debute en el torneo — el 15 de junio en el estadio de los Rams y Chargers de los Rams de Los Ángeles en Inglewood contra Nueva Zelanda—, la federación dijo en un comunicado difundido por medios estatales semioficiales que ya no podrá proporcionar entradas a sus hinchas.

Lee también ¿A Pumas? Esteban Solari y Pachuca separan sus caminos

La FIFA no respondió a un pedido de comentarios.

La afirmación se suma a la tensión existente entre el fútbol iraní, la FIFA y Estados Unidos, el coanfitrión que inició ataques militares contra la República Islámica el 28 de febrero.

Selección de Irán llega a Tijuana, México, para el Mundial de 2026 - Foto: AP

La selección iraní tiene ahora su cuartel general en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, en lugar de en Tucson, Arizona, donde tenían previsto alojarse antes de la guerra.

A algunos funcionarios de la federación se les ha negado la visa para ingresar a Estados Unidos, donde el equipo se enfrentará también a Bélgica en Inglewood, el 21 de junio, y a Egipto en Seattle, el 26 de junio, durante la fase de grupos.

Las federaciones de los participantes en el Mundial suelen vender su asignación de boletos a sus hinchas más leales, que asisten a los partidos tanto en casa como fuera.

Lee también Ochoa roba protagonismo en el entrenamiento del la Selección Mexicana

Los residentes en Irán estaban sujetos a una prohibición de viajar del gobierno estadounidense desde el año pasado, y era poco probable que obtuvieran permisos de entrada para el Mundial. Se desconoce cuántos boletos del cupo iraní se vendieron desde el sorteo del Mundial en diciembre a la diáspora del país, incluida la que vive en Estados Unidos.

El mandatario de EU, Donald Trump; la primera dama, Melania Trump, y el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación, Gianni Infantino, tras el sorteo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026 en el Centro Kennedy de Washington, el 5 de diciembre pasado. Foto: Dan Mullan/ AFP

Aun así, el presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró en 2017 —cuando los responsables del fútbol estadounidense preparaban la candidatura conjunta con Canadá y México, que ganaron al año siguiente— que los aficionados debían tener acceso al torneo.

“Es evidente que, cuando se trata de competiciones de la FIFA, cualquier equipo —incluidos los seguidores y los responsables de ese equipo— que se clasifique para un Mundial necesita tener acceso al país, de lo contrario, no hay Mundial", afirmó Infantino hace nueve años. "Eso es evidente”.

A un árbitro somalí designado por la FIFA se le negó la entrada a Estados Unidos en Miami durante el fin de semana y el lunes quedó excluido de la competencia de 104 partidos que comienza el jueves.