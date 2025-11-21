Kings League vence 4-3 a Eliot en partido lleno de emociones; celebridades brillan en el Harp Helú

La Kings League arrancó la noche llena de emociones en el Estadio Harp Helú, donde los presidentes vencieron 4-3 a Eliot Channel en un partido reñido que mantuvo al público en incertidumbre. El duelo tuvo de todo: drama, goles y celebraciones que encendieron el ambiente desde el primer minuto.

Para abrir la jornada, la casa de los Diablos Rojos del México recibió un partido amistoso entre presidentes de la Kings League y un grupo de celebridades invitadas por Eliot Channel. El encuentro sirvió como antesala perfecta (previo a las finales de la Kings y Queens) para una noche dedicada al espectáculo y al futbol “Pokémon”.

La cancha reunió a figuras como Alana Flores, Marc Crosas, Lola de Carril, Werevertomorro, Aldo de Nigris, Chaco Giménez y Yosgart Gutiérrez, quienes aportaron su propio estilo y energía al juego. La mezcla de creadores de contenido, exfutbolistas y directivos dio un toque único al evento.

El partido amistoso tuvo dominio temprano del equipo de presidentes, que aprovechó su buen ritmo para imponer condiciones. Pese a contar con la experiencia de Chaco Giménez y Yosgart Gutiérrez, los famosos sufrieron para contener los avances y la intensidad que se vivía en el campo.

La jugada decisiva llegó gracias a Werevertomorro, quien firmó el gol del triunfo en un cierre lleno de adrenalina. Su anotación desató la celebración de su equipo y del público, que disfrutó cada instante del espectáculo entre risas.

Entre la convivencia, las bromas y la competencia, el encuentro cumplió su objetivo principal: ofrecer un show distinto, relajado y lleno de momentos memorables. La Kings League y Eliot Channel entregaron una noche que combinó entretenimiento, futbol y personalidades para todos los gustos.

