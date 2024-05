El reto de la Kings League Américas: competir en rating con el futbol tradicional

De una charla de amigos (Gerard Piqué e Ibai Llanos), nació el fenómeno llamado Kings League. Con equipos dirigidos por creadores de contenido, jugadores o exjugadores se ha ido forjando esta competición que nació a finales del 2022 y que rodó el balón a principios del 2023 en España.

Hoy, Latam ya cuenta con una liga que ha ido evolucionando, creciendo y adaptándose a su entorno. La llegada de este torneo en el 2024, ha tenido un gran impacto en las redes sociales. De febrero al mes de abril del presente año, tienen más de 95 millones de visualizaciones en transmisiones. En su primera jornada en su canal oficial de Youtube, llegaron a 1.2 millones de vistas y 7.2 millones si sumamos TikTok y Twitch.

Estadísticas que impresionan y que ponen a la par a la Kings League Américas con el Clásico Nacional entre América y Chivas, quienes tuvieron un rating de 7.27 millones de espectadores (Televisa 3.62 y Azteca 3.65), en el Clausura 2024.

Lee también ¿Peso Pluma tendrá un equipo de Kings League Américas? Esto fue lo que dijo Miguel Layún

En charla con EL UNIVERSAL Deportes, Miguel Layún, presidente de la Kings League Américas, espera que el número de espectadores crezca, sea del gusto de las personas y que en un futuro compita en audiencia con torneos del futbol tradicional.

¿Le podrá competir en rating a otros torneos como la Copa América o la Eurocopa?

“Veremos, veremos, incluso veremos qué pasa con el Final Four, capaz el Final Four ya le compite a esos eventos. Creo que la Kings en general tiene bases suficientes para entender que la audiencia está ahí con ganas de este producto y con ilusión de consumirlo, así es que veremos qué pasa. Primero tenemos el Final Four y te digo, ese puede ser ya un buen statement de cara a lo que viene, que será posteriormente el mundial (de la Kings League)”, explicó el exjugador del América.

Las cifras de audiencia podrían aumentar y eso se podría ver durante la Kings World Cup, un evento que marcará un antes y después en el mundo digital. Se jugará entre mayo y junio del 2024 y estarán participando un total de 32 equipos; 10 de España, 10 de Latam y 12 internacionales.

Lee también Benjamín Mora cerca de volver a dirigir a un equipo de la Liga MX

Cada club contará con creadores de contenido reconocidos mundialmente y algunos estarán acompañados por estrellas del futbol como Neymar, Mario Götze, Eden Hazard, Rio Ferdinand, Iker Casillas, Kun Agüero, Totti, Shevchenko, Chicharito y teniendo como presidente a Zlatan Ibrahimovic.

Miguel Layún informó que parte de este éxito es que todo es digital, al alcance de todos sin pagar una suscripción, pero sin descartar que se pueda ver por algún canal de televisión como TUDN.

“Yo no digo sí, yo no digo no. Todo es posible en esta vida si las partes quieren. Al final, creo que es un producto tan atractivo que puede ser que pase, puede ser. Nosotros con nuestras audiencias en plataformas digitales es algo muy positivo estamos llegando a la gente de la manera en como nosotros queremos porque justo queremos que la gente nos pueda ver sin ningún costo adicional, es el objetivo primario y se está logrando entonces veamos, no descartamos, ojito, televisión abierta, ojito, puede ser interesante”.

Lee también

Para el presidente de la Kings League Américas es importante que la organización del Final Four en el Estado Azteca sea un éxito, ya que es como la prueba de fuego previo a lo que será el mundial en México. Por otro lado, aseguró que no ha tenido la oportunidad de hablar con Zlatan y que prefiere hacerlo cuando todo esté en orden.

“No, estamos hablando con el área operativa, pero ahorita nuestro foco está cien por ciento en el Final Four, porque es muy importante que le demos el mejor producto posible. Y una vez que nosotros tengamos perfectamente la estructura del Final Four internamente, será mucho más sencillo aplicar para el mundial. Ahora mismo, nuestra energía está totalmente canalizada. Insisto, todo lo que se haga para el Final Four ayuda directamente porque ya tienes una manera de trabajar y de operar al mundial. Ya con muchas ganas de que esto ya comience”, finalizó.