Paulinho se ilusiona con la posibilidad de ser llamado por Portugal para el Mundial 2026

João Paulo Días Fernandes, 'Paulinho', máximo anotador con el campeón Toluca en el Apertura del fútbol mexicano, afirmó este viernes estar listo para ser llamado a la selección de Portugal y ayudarla, junto a Cristiano Ronaldo, a trascender en el Mundial 2026.

"Mientras juegue voy a estar disponible para la selección. Creo que estoy para ello con lo que estoy haciendo en Toluca; estoy listo para ayudar. Hay que ir con mucha ambición para ganar el Mundial, pero el Mundial tiene muy buenos equipos, entonces lo importante es empezar el primer partido, y si es con Cristiano, aún más", afirmó el tres veces máximo goleador en México.

'Paulinho' es la pieza principal en el ataque de los llamados Diablos Rojos que dirige el argentino Antonio Mohamed, que en la fase final del Apertura intentarán conseguir su segundo título de liga consecutivo.

Paulinho, tricampeón de goleo del Toluca en Liga MX, tiene posibilidades de estar en el Mundial 2026. Foto: Imago7

El originario de Barcelos sólo ha jugado tres partidos con la selección absoluta en los que ha marcado un par de goles, pero el gran momento que vive en México lo ha puesto en los ojos del seleccionador español Roberto Martínez para completar su ataque para la próxima justa mundialista.

"Tenemos ahora a tres que estamos observando. 'Paulinho', porque está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien, André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche y a Fábio Silva, en el Dormund, quien ya estuvo con la selección", señaló Roberto Martínez el martes pasado.

Las palabras del seleccionador avivaron las ganas de João Paulo para mantener el nivel y meterse en la lista final portuguesa.

"Sería increíble, estando en México, jugar un Mundial por mi país aquí. Creo que los astros se están alineando, sería para mí muy bonito, especial, también por lo que México me ha dado, pero vamos a ver si se realiza", subrayó el exjugador del SC Braga y Sporting Club lusos.

Cristiano Ronaldo durante los clasificatorias para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Una ilusión que es más grande por la posibilidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo, un histórico del fútbol de su país.

"Cristiano Ronaldo cambió la historia del fútbol portugués, además, tal vez ésta sea la mejor generación de jugadores en Portugal, por lo que es complicado, hay muchos buenos jugadores, pero estoy listo para el día que me llamen", concluyó.

El Toluca espera al ganador del partido Juárez-Pachuca del próximo domingo, para enfrentarlo en los cuartos de final del Apertura.