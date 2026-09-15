Después del Gran Premio de Madrid, Kimi Antonelli fortaleció su andar hacia el campeonato mundial de Fórmula Uno, al estirar su ya buena ventaja sobre el resto de los contendientes.

La victoria en el Madring fue la octava en la campaña para el joven italiano, quien llegó a 292 puntos en la tabla.

El más cercano es su compañero en Mercedes, George Russell. El inglés está a 81 unidades de distancia.

La estrella británica Lewis Hamilton ve de lejos al volante de las Flechas Plateadas, ya que el siete veces campeón del mundo se encuentra a 101 puntos.

Lando Norris, quien se ha metido entre los cuatro pilotos con mejor cosecha de unidades en 2026, tiene un déficit de 106 respecto a Kimi.

Eso muestra el dominio del joven piloto italiano de Mercedes, quien volvió del receso veraniego listo para quedarse con su primera corona.

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En la capital española, parecía que el prodigio se conformaría con estar dentro del podio, pero la mala estrategia de McLaren con Norris le abrió la puerta para consagrar el triunfo que lo acerca al título.

Con nueve fechas por delante (incluido el Gran Premio de la Ciudad de México), Russell, Hamilton e incluso Norris esperan unos cuantos milagros para que la ventaja de Antonelli se reduzca y puedan pensar en remontar, aunque actualmente eso luce como simple utopía.

Porque el regreso más grande del que se tiene registro ha sido de 46 puntos.

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En 2022, Max Verstappen consiguió destronar a Charles Leclerc, para sellar su segundo título en la categoría.

Otra gran remontada fue la del legendario alemán Sebastian Vettel, en 2012.

En aquella ocasión, el teutón estaba a 39 unidades de distancia de Fernando Alonso, a falta de siete carreras.

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Afortunadamente para el germano, los astros se alinearon con su talento para asegurar su segunda corona dentro de la Fórmula Uno.

Vettel terminó con una ventaja de 13 unidades.

Para muchos expertos y aficionados, el título de esta temporada terminará siendo para Antonelli, como premio a su fantástico año. Aunque sus rivales mantienen la esperanza de verlo caer en alguna ocasión, el italiano parece decidido a no darles oportunidad y seguir coleccionando sonoros triunfos.

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