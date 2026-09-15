La Selección Mexicana de ciclismo de ruta afrontará uno de los desafíos más importantes de la temporada en el Campeonato Mundial UCI en Canadá, una competencia en la que buscará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los más recientes años.

Con figuras como Isaac del Toro al frente del equipo, México llegará con la ilusión de competir de tú a tú contra algunas de las mayores potencias de este deporte.

Entre las representantes nacionales destaca Sara Roel, quien disputará la prueba contrarreloj, con la motivación de seguir construyendo una historia de superación y éxito. La guanajuatense afrontará el reto impulsada por la confianza que le dejó su medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resultado que fortaleció su convicción de pelear por objetivos cada vez más ambiciosos.

“Estamos en un gran momento del ciclismo mexicano y vamos chicas muy fuertes al Mundial. Estoy convocada únicamente a la contrarreloj. Me estoy preparando muy bien, sé el nivel al que me enfrentaré. Estoy emocionada. El trabajo ya está hecho, le dedicaré el resultado a la gente que me ha estado acompañando”, señaló.

Roel, quien recientemente brilló en la Vuelta a Guatemala al quedarse con el segundo lugar de la clasificación general, aseguró que cada competencia forma parte de un objetivo mucho más ambicioso.

La ciclista dejó claro que su gran meta es llegar a Los Ángeles 2028 en el mejor nivel posible y ganarse un lugar para representar a México en los Juegos Olímpicos.

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“Lo veo muy viable, es algo que tengo constantemente en la mente. Sé que todavía me falta mucho por explotar y hay aspectos en los que debo seguir mejorando, pero también sé que ya soy una de las mejores mexicanas en la prueba contrarreloj”, finalizó.

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