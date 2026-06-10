Con el inicio de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, México se prepara para dar un nuevo paso en su historia dentro del máximo escenario del futbol.

En medio de ese ambiente de expectativa, voces con experiencia mundialista han salido a respaldar al equipo dirigido por Javier Aguirre, recordando viejas gestas y proyectando un futuro prometedor.

Francisco ‘Kikín’ Fonseca y Oswaldo Sánchez, ambos participantes en Alemania 2006 y con recorrido en escenarios como el Estadio Banorte, coincidieron en su confianza hacia la actual generación, al considerar que el equipo tiene los argumentos para firmar una actuación histórica e incluso pelear por un lugar en las semifinales del torneo.

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"México nos va a sorprender, creo que nos van a sorprender. Van a quedar en primer lugar del grupo y eso provocará que la afición se sume al apoyo para generar algo sin precedentes", mencionó Fonseca.

Los exfutbolistas, ahora con paso por los medios de comunicación, aprovecharon su experiencia para exhortar a los seleccionados a entregarse al máximo en cada jugada y, al mismo tiempo, disfrutar de la experiencia.

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"Les pedimos disfrutar la experiencia, que es única por estar en casa. Tenemos una buena selección. Yo creo que Javier Aguirre no tiene dudas y en la portería será Raúl Rangel, un hombre que se ha mostrado de gran manera", sentenció Sánchez.