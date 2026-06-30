Ecuador se confirmó como el rival de México para los dieciseisavos, noticia que ha elevado la expectativa por el duelo de esta noche, pero que también despertó preocupación por la jerarquía del plantel sudamericano.

Francisco Fonseca fue honesto al reconocer que él "hubiera preferido, por ejemplo, Escocia, que no está acostumbrado [a la altitid], que no nos conoce del todo. A Ecuador pues nos conocemos mucho", expresó a EL UNIVERSAL Deportes.

En su once habitual, los ecuatorianos cuentan con un bicampeón de la Champions League con el PSG, William Pacho, además del campeón de la Premier League con el Arsenal Piero Hincapié y uno de los mejores mediocampistas del mundo, Moisés Caicedo.

Esos nombres, sumados al funcionamiento colectivo, hacen que el Kikín los considere un sinodal de alto calibre.

"Un rival muy difícil, muy físico que se defiende muy bien. Entonces va a ser un partido muy ríspido, parejo, donde México tendrá que estar muy concentrado, porque se va a definir por algún error", señaló.

Eso sí, una de las ventajas que ve a favor del cuadro de Javier Aguirre es la contundencia. México cerró la fase de grupos con seis anotaciones, mientras que Ecuador solamente consiguió dos, ambas frente a Alemania. Sin embargo, considera que ambos equipos están muy parejos en el aspecto defensivo.

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"Defensivamente está muy pareja la situación, los dos se defienden muy bien. A ellos les ha costado mucho meter gol, nosotros tenemos muchas más variantes ofensivas, más armas ofensivas", agregó.

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