Kevin Álvarez aplaude que la Selección Mexicana se enfrente a Colombia y Ecuador de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana comenzó su concentración para afrontar dos partidos de preparación en la Fecha FIFA de octubre, con miras a la Copa del Mundo de 2026.

A pesar de que son de carácter amistoso, el Tricolor de Javier Aguirre tendrá dos sinodales bastante interesantes porque son selecciones que ya tienen asegurada su participación en el siguiente Mundial: Colombia y Ecuador.

Previo a disputar ambos compromisos, Kevin Álvarez, una de las sorpresas en la convocatoria del Vasco, platicó sobre los rivales que enfrentará México en los próximos días (sábado 11 y martes 14, respectivamente).

“Vienen partidos muy fuertes, pero es justo lo que necesitamos para demostrar que estamos preparándonos muy bien”, declaró el lateral derecho en entrevista para la Selección Mexicana.

Respecto a su llamado, tras la baja por lesión de Rodrigo Huescas, el futbolista del América mencionó que fue “triste” lo que le sucedió a su compañero, pero reconoció que no desperdiciara su regreso al Tri, luego de casi dos años de ausencia.

“[Estoy] muy contento, la verdad. La competencia siempre ha sido muy fuerte, tenemos años compitiendo por poder estar y participar; ahora, me toca aprovechar la oportunidad. [Viví momentos complicados], pero siempre enfocado en que le pueda dar vuelta a cualquier adversidad, trabajando mucho”, señaló.

Pese a que quedan ochos meses para que comience el Mundial y la competencia interna, en el Tri, es cada más intensa, el cantero del Pachuca no pierde la ilusión de formar parte de la lista definitiva del Vaco Aguirre.

“Estoy muy ilusionado, desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí y volver y estar tan cerca de poder participar… sólo me queda prepararme bien y demostrar que estamos listos”, aseveró Kevin Álvarez.