Kelvin Gastelum advierte a Vicente Luque: “Vamos a probar su quijada”: ¿Cuándo y dónde ver UFC 327?

El peleador estadounidense, de raíces mexicanas, Kelvin Gastelum está preparado para enfrentar esta noche al brasileño-estadounidense Vicente Luque, en su batalla de peso medio dentro del cartel de UFC 327, que se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida.
“[Luque] es un rival muy fuerte. Tiene unas guerras increíbles dentro de la empresa, pero —a la vez— ese es el problema. Ha tenido demasiado daño a su cerebro. Lo han noqueado varias veces. Entonces, no sé qué tan fuerte tenga la quijada todavía. Y eso lo vamos a probar el sábado”, dijo Gastelum, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.
Kelvin llega a este combate luego de completar uno de los campamentos más exigentes en su trayectoria, el cual realizó en Las Vegas, dentro del Performance Institute de la UFC, donde permaneció más de cuatro meses.
“Fue bastante el sacrificio de este campamento. Pero el resultado va a ser muy bueno”, dijo el peleador de 34 años, al destacar la importancia de esta preparación. “Llego al 100%. Han sido cuatro meses de entrenamiento duro en Las Vegas, entrenando como Rocky Balboa, en las montañas. Estoy bien preparado”.
El objetivo no sólo es ganar, sino dejar claro que aún es un contendiente de alto nivel dentro de la división: “Me gustaría hacer un recordatorio al mundo de quién soy yo, de qué soy capaz. Y ese tipo de performance estoy buscando el sábado”.
Finalmente, envió un mensaje directo a la afición mexicana, que lo ha acompañado a lo largo de su carrera en la UFC. “Con el favor de Dios, vamos a ver ese estilo mexicano que a muchos les gusta; voy a ir con todo, voy a ir a trabajar”, señaló.
La pelea formará parte de una cartelera encabezada por el duelo entre el checo Jiri Prochazka y el neozelandés Carlos Ulberg.
