Kelvin Gastelum revive su batalla con Adesanya: “Pensamos que nos íbamos a morir”

A lo largo de 13 años dentro de la UFC, Kelvin Gastelum ha protagonizado combates que lo han marcado, pero ninguno como contra el nigeriano naturalizado neozelandés Israel Adesanya, la cual fue incluida (en 2025) en el Salón de la Fama de la compañía.

Para el peleador de raíces mexicanas, ese enfrentamiento —disputado en 2019— representa el combate más significativo de su carrera, a pesar de no haber obtenido la victoria.

“Definitivamente, fue la pelea contra Adesanya, la que pusieron en el Salón de la Fama el año pasado. Esa es la pelea de la que siempre la gente me habla. Sí, estoy contento, muy orgulloso, pero no la gané. Son logros que se llegan a apreciar y a valorar. No muchos llegan ahí; entonces, es algo para estar orgulloso”, señaló Gastelum, quien recordó la intensidad extrema de aquel combate.

“Tenemos una muy buena relación. Siempre nos hemos dado nuestro respeto. Fue una pelea donde, literalmente, ambos estuvimos pensando sobre la muerte. Llegamos a un punto donde ambos pensábamos que nos íbamos a morir. Imagínate, un combate donde piensas que te vas a morir; es increíble, esa sensación no se puede describir”, dijo.

Ese tipo de experiencias han forjado el carácter del peleador, quien hoy se muestra orgulloso de su permanencia en la UFC.

“No muchos llegan a tener tan largo plazo en la empresa, así que estoy orgulloso de lo que he logrado”, mencionó.

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