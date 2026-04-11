El peleador Kelvin Gastelum presume sus raíces: “Me encanta ser mexicano”

Para Kelvin Gastelum, representar a México dentro del escenario de la UFC es motivo de orgullo y responsabilidad. El peleador, nacido en Estados Unidos, pero con profundas raíces tricolores, asegura que su identidad ha sido clave en el desarrollo dentro y fuera del octágono.

“He representado la bandera mexicana junto a la bandera estadounidense y me siento muy orgulloso de dónde viene mi familia, de mis raíces, de mi cultura. Me encanta ser mexicano, porque mi familia es de México. Me encanta tener esas costumbres, el apoyo y el amor que recibo de la gente”, señaló Gastelum, quien reconoció que ese cariño es como un motor que lo impulsa a competir al más alto nivel.

Pero, más allá del público, el peleador destaca un pilar fundamental en su vida: La familia. Para él, el apoyo de sus seres queridos ha sido determinante para mantenerse firme en un deporte tan demandante como las artes marciales mixtas.

“Sí, es todo... Para mí, es todo. La familia, para nosotros, es el origen. Tener el apoyo de mi familia, de mi madre, de mi hermana, significa mucho para mí. Es lo que me ha sostenido durante todos estos años, el apoyo de la familia”, destacó.

Gastelum también aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones que sueñan con llegar a la UFC: “Primeramente, que se rodeen de gente que realmente los quiera”.

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