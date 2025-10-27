Kansas City Chiefs arrolla a los Washington Commanders en Semana 8 de la NFL

Patrick Mahomes conectó tres envíos de anotación en el triunfo de los Kansas City Chiefs 28-7 sobre los Washington Commanders en partido que cerró la semana ocho de la temporada de la NFL.

Kansas City se mantiene en la pelea por el segundo lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana con cinco triunfos y tres derrotas, las mismas que los Chargers, a un juego del líder Denver Broncos.

Commanders se quedó en el tercer puesto del Este de la Conferencia Nacional con marca de 3-5.

THIRD TOUCHDOWN IN TWO WEEKS FOR @RICERASHEE11 🍚 pic.twitter.com/NrKTDGKC5I — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 28, 2025

Además de las tres anotaciones, Mahomes pasó para 299; sufrió dos intercepciones y tres capturas. Por Washington, Marcus Mariota tuvo un pase de touchdown; fue interceptado par de veces y capturado en dos ocasiones.

El arranque del duelo fue un intenso duelo de defensivas.

Por los Commanders, Marshon Lattimore y Bobby Wagner interceptaron a Mahomes, mientras que por los lados de los Chiefs, Mike Danna hizo lo propio con Mariota.

Kareem Hunt rompió el cero en el segundo cuarto, en un acarreo a las diagonales que coronó una serie de nueve jugadas que recorrió 72 yardas para tomar ventaja de 7-0.

Commanders reaccionó en su última serie antes del descanso con un envío a la zona de anotación hacia Terry McLaurin que igualó el marcador 7-7.

Los Chiefs volvieron a dominar a la defensiva de Washington en el tercer cuarto. La arrastraron 80 yardas en ocho jugadas hasta el pase de Mahomes hacia Kareem Hunt, que sumó su segundo touchdown del juego, que alejó a su equipo 14-7.

El equipo del entrenador Andy Reid alargó su momento 21-7 con pase a las diagonales hacia Travis Kelce, ante la mirada de su prometida Taylor Swift, la estrella del pop, quien observó el juego desde uno de los palcos del Arrowhead Stadium, junto a Brittany, la esposa del Patrick Mahomes.

Fue el touchdown 83 en temporada regular para Kelce, igualó a Priest Holmes como el máximo anotador en la historia del equipo.

Washington se quedó sin respuesta en el último periodo, mientras los Chiefs mantuvieron el ritmo con otro envío de anotación, ahora hacia Rashee Rice, para colocar el duelo 28-7.