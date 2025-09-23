Juárez vs Pumas - EN VIVO Liga MX - Jornada 10 del Apertura 2025

Los Pumas de Efraín Juárez disputan un partido clave esta noche cuando visiten al FC Juárez en La Frontera.

El equipo universitario se enfrenta a los Bravos, en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los del Pedregal salen con la obligación de ganar y de regresar a casa con los tres puntos en la bolsa, para afianzarse en la zona del Play-In.

Sobre todo, porque ya no pueden dejar escapar unidades, por el complicado cierre de calendario que tienen.

El conjunto auriazul ya no tiene margan de error, así que deberá hacer su máximo esfuerzo para mejorar el tema de la contundencia y poder derrotar a los fronterizos.

Los Pumas y el FC Juárez disputan un partido más que importante, ya que ambos clubes se encuentran luchando por permanecer dentro de los 10 primeros lugares.

Un punto de ventaja tienen los auriazules sobre los Bravos, así que las tres unidades serán más que fundamentales para sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

En contra, el Club Universidad Nacional tendrá el tema estadístico. Únicamente cuenta con dos victorias en sus nueve visitas que tiene al estadio Olímpico Benito Juárez.

Con cuatro empates y tres derrotas, los Pumas no suelen quedarse con las tres unidades en La Frontera, por lo que esta noche hay pronóstico reservado.

A su favor, el equipo de Efraín Juárez tendrá la racha positiva de sumar siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con saldo de tres triunfos (Querétaro, Atlas y Mazatlán FC) y cuatro empates (Toluca, Necaxa, Puebla y Tigres).

Los del Pedregal intentarán seguir con la inercia invicta para cerra la Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX de la mejor manera posible.

Cabe recordar que el equipo universitario todavía tendrá que enfrentar a América, Chivas, Monterrey, León, Tijuana y Cruz Azul antes de que comience la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El partido entre los Pumas y el FC Juárez será transmitido a través de las pantallas de Azteca 7, Caliente TV y Tubi.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs FC Juárez